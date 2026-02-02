El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En particular, se anticipa que entre las 3 y las 6 de la tarde, las lluvias podrían ser más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 86 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta significativamente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Los vientos, además de contribuir a la sensación de frío, podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo fresco y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, con mínimas que podrían llegar a los 9 grados. La lluvia se irá disipando gradualmente, pero la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, un día de clima inestable y fresco espera a Carmona, con lluvias y viento como protagonistas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.