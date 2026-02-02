El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde y finalizando la jornada en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas inicialmente, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 95% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y eviten actividades al aire libre si es posible.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo continuará cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes y una temperatura que descenderá a los 10 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Camas se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.