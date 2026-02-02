El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la real.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes y escasa lluvia. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 60% durante las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en este periodo. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 6 mm en la tarde, especialmente entre las 09:00 y las 10:00, cuando se prevé la mayor intensidad de la lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias que podrían ser más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 10 grados , lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque se espera que la intensidad disminuya. Las temperaturas caerán a 9 grados , y la humedad relativa se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.