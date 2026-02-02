El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 7:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y aumentando a 8 mm entre las 7:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas entre las 7:00 y las 13:00 horas, donde se prevén velocidades de hasta 78 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la estabilidad de estructuras ligeras.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con intervalos nubosos y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulados adicionales de hasta 2 mm en las horas posteriores.

La noche traerá consigo un cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría prolongar la inestabilidad del tiempo. La temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados, con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es mejor permanecer en interiores o tomar precauciones si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.