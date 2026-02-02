El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será bastante alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h. Este viento, junto con la inestabilidad atmosférica, incrementará la probabilidad de tormentas, que se estima en un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a los 4 mm en las horas más intensas de lluvia. Las condiciones meteorológicas se tornarán más severas en la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias que podrían ser intensas. La temperatura descenderá ligeramente, situándose entre los 11 y 12 grados , lo que, combinado con el viento y la lluvia, generará un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que permitirán la aparición de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados . La probabilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Bormujos se anticipa un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que aconseja a los ciudadanos tomar precauciones si deben salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.