El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A lo largo del día, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 98% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Se estima que la lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm en total, con la mayor probabilidad de lluvia concentrada entre las 16:00 y las 19:00 horas, cuando se espera un incremento en la actividad de las nubes. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 90%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Bailén necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 20-30 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 55% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas.

En resumen, Bailén experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y vientos moderados. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo inestable y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.