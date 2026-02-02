El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo muy nuboso en las horas centrales. A medida que avance la tarde, la situación se tornará más complicada, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados . La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera que descienda hasta los 3 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas significativas a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 41 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Estas rachas de viento pueden generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se registren lluvias, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Además, existe un 95% de probabilidad de tormentas en este mismo periodo, lo que podría traer consigo condiciones climáticas adversas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante la tarde y la noche. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán, manteniéndose el cielo cubierto y con lluvias intermitentes. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 7 grados, con una sensación térmica que podría descender aún más debido al viento.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento fuerte. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la comodidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.