El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 9 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la lluvia sea más intensa. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 07:00, con una probabilidad de precipitación del 45%. A partir de las 13:00, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm en las horas pico, especialmente entre las 09:00 y las 15:00.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la sensación de frío y haciendo que las lluvias sean más incómodas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 65% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de humedad y viento podría generar un ambiente propenso a tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% entre las 13:00 y las 19:00.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, los habitantes de Baena deben prepararse para un día de clima variable, con lluvias significativas y vientos fuertes, especialmente durante la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.