El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en este periodo. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 94%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en combinación con vientos del sur que alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h. A medida que el día progrese, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

A partir de la tarde, se prevé que la lluvia se intensifique, con acumulaciones de hasta 3 mm entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde. La probabilidad de tormenta también aumentará, alcanzando un 80% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad en la región, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

La tarde se caracterizará por cielos cubiertos y tormentas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos continuarán soplando del sur, con rachas que podrían alcanzar los 38 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Hacia la noche, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 40% durante las primeras horas de la noche, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la madrugada del día siguiente.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.