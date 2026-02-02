El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm en la tarde, cuando las tormentas se vuelven más probables.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Este viento, combinado con la alta humedad, podría intensificar la sensación de frío, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas podrían descender a 10 grados .

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada, con un 95% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, con acumulaciones que podrían superar los 7 mm en algunas áreas. Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

La noche se presentará con cielos nubosos y una ligera disminución en la actividad de las tormentas, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70%. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con un aumento en la humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el día de hoy en Arahal estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas esperadas, especialmente en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.