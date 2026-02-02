El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas de 10 grados y máximas que no superarán los 13 grados. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían ser persistentes.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos del día.

Es recomendable que los habitantes de Andújar se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Además, se aconseja tener precaución al conducir, especialmente en carreteras expuestas al viento, debido a las rachas fuertes que se esperan.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco y ventoso. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a las variaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.