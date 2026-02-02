El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y del 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Almonte necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a oeste hacia la tarde, manteniendo una velocidad moderada que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las primeras horas y descendiendo a 10 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que podrían presentarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia moderada, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, con mínimas que rondarán los 10 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se aconseja a los habitantes de Almonte estar preparados para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y condiciones de humedad elevadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.