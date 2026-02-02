El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Aljaraque se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la probabilidad de lluvias ligeras. En las primeras horas, la precipitación será mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar hasta 2 mm de precipitación.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán los 38 km/h en las primeras horas, aumentando a 70 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. A medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 60% hasta la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga entre los 11 y 15 grados a lo largo del día, con un ligero descenso hacia la noche. Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento y la lluvia se intensifiquen.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los residentes de Aljaraque deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.