El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que la lluvia es casi segura. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un acumulado que podría llegar a 0.2 mm en la madrugada, aumentando a 2 mm en la mañana y alcanzando hasta 4 mm en las horas más activas de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para salir con paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de tormenta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 90%. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia la noche. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.