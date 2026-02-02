El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dar paso a un cielo más cubierto, con un aumento en la nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevén valores de hasta 1 grado . Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, se anticipa la posibilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, y manteniéndose en un 85% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Alcalá la Real necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 90% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de rachas de viento fuertes, que se prevén de dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 58 km/h. Esto podría generar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre y en la carretera.

El viento será un factor importante a lo largo del día, con rachas que oscilarán entre 20 y 84 km/h, siendo más intensas en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades en zonas expuestas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, lo que requerirá que los habitantes de Alcalá la Real se preparen adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.