El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 90% en la tarde. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumente, alcanzando un 85%. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero las nubes permanecerán presentes, y la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta la noche.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas a la vista. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar este día de inclemencias meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.