El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 1 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avanza la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es especialmente relevante para aquellos que padecen problemas respiratorios, ya que la combinación de alta humedad y bruma podría afectar la calidad del aire.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 35% de que se registren algunas gotas entre las 01:00 y las 07:00 horas. Posteriormente, la probabilidad de lluvia aumentará a un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y se mantendrá en un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, si bien podría haber algo de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un 10% en la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. Los ciudadanos de El Viso del Alcor pueden esperar un día fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia ligera, pero sin eventos climáticos extremos que perturben la rutina diaria.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.