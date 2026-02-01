El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunos. Es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo, especialmente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm alrededor de las 09:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará en las horas de la tarde, alcanzando un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traducirse en algunas lloviznas ligeras, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lloviznas ligeras y un viento moderado. La vestimenta adecuada y la precaución ante posibles cambios en el tiempo serán clave para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.