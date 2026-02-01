El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se espera un tiempo variable en Úbeda, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. A partir del periodo de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que traerán consigo lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 3 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 10 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 91% durante gran parte del día, alcanzando picos del 100% en las horas más frías.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 0.7 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la tarde y la noche, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar tanto las bajas temperaturas como el viento fresco.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.