El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 12 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados en la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 78% y el 91% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 a 0.3 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es moderada, alcanzando un 40% en las primeras horas y aumentando hasta un 95% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes significativos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un máximo del 55% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de inestabilidad, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Tomares experimentará un día cubierto y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.