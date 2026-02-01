El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 12 grados, que descenderán ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente hasta un 78% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 40% en la mañana, aumentando a un 95% entre las 7 y las 13 horas, y manteniéndose en un 65% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de San Juan de Aznalfarache se enfrenten a algunas lluvias ligeras a lo largo del día, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento se intensificará, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias son posibles, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes se preparen para condiciones de lluvia ligera y viento moderado.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.