El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

La jornada del 1 de febrero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 86% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea moderada, con un 45% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 1 a 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 55% entre las 7 y las 13 horas, disminuyendo a un 25% en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, es más probable que se presenten como lluvias ligeras y dispersas.

A medida que el día avanza, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados en la tarde. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida y pegajosa. La puesta de sol se espera para las 18:48, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.