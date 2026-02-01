El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Puente Genil se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se espera que la cobertura se mantenga densa, con períodos de cubierto total. La temperatura oscilará entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, cuando la temperatura es más baja. La combinación de nubes y humedad podría dar lugar a un ambiente algo gris, pero sin grandes perturbaciones.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las probabilidades de lluvia son del 10% al inicio del día, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas, y luego disminuyendo a un 0% por la tarde y la noche. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más activas de lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad en el ambiente.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que el sol se ponga a las 18:43, las temperaturas comenzarán a descender, y la noche se presentará fresca, con cielos aún cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.