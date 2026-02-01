El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes dominarán el cielo, y se espera que la visibilidad se vea reducida en algunos momentos debido a la niebla, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con mínimas de 4 grados, pero se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80-90%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, se registrarán ligeras lluvias, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 85% de probabilidad de que se produzcan algunas lloviznas. La cantidad de lluvia esperada es mínima, pero es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad puede verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras, ya que la visibilidad puede ser reducida.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es importante estar preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.