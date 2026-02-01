El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 5 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve ascenso hasta los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del sur a velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en rachas máximas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 83% y el 95% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y temperaturas bajas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, si se sale, abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.