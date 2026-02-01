El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 16 grados , siendo las primeras horas de la mañana las más frías.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor de lo habitual. A partir de la tarde, la humedad se situará en torno al 68-75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima una probabilidad de precipitación del 95%. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada no será significativa, lo que sugiere que cualquier chubasco será ligero y no debería causar inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 45% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin mayores complicaciones meteorológicas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y escasas precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que estén atentos a posibles chubascos ligeros durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.