El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica un predominio de nubes, con la posibilidad de que se presenten algunas lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de las 9:00 a las 10:00, donde se espera una precipitación de 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, y se espera que alcancen un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 71% y el 89%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que hay un 25% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Posteriormente, la probabilidad disminuirá a un 45% entre las 13:00 y las 19:00, y finalmente a un 35% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que la mayor parte de la lluvia podría concentrarse en las primeras horas de la mañana y la tarde, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere un día típico de invierno en la región. Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de disfrutar de breves momentos de sol entre las nubes, aunque la tendencia general será hacia un día mayormente gris y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.