El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo muy nuboso y cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para los habitantes de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 32 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que haya algunas posibilidades de lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 45%. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con algunos intervalos de lluvia intermitente que no deberían causar inconvenientes significativos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en tormentas severas. Por la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que permitirá que los residentes disfruten de una velada tranquila.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvias ligeras en las horas de la mañana. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.