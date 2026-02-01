El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que se irán alternando con un ambiente muy nuboso en algunos momentos. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, con un 10% de probabilidad de precipitación en las primeras horas del día, aumentando a un 40% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% en el mismo intervalo. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen en forma de tormentas severas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la combinación de viento y humedad.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo un abrigo ligero a mano y disfrutando de las actividades al aire libre con precaución ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.