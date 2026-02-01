El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, con 7 grados, mientras que por la tarde se espera que suba hasta los 14 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las mañanas frías.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las primeras horas. Esto puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las bajas temperaturas. A medida que la humedad disminuya ligeramente hacia la tarde, se espera que se mantenga en torno al 79-86%, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.5 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan en las horas de la tarde, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada no será significativa, por lo que no se anticipan grandes inconvenientes.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lloviznas, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, aunque las precipitaciones no serán intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.