El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 60% de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana podrían ser las más propensas a recibir algunas gotas, aunque se prevé que la lluvia sea escasa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 35 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00, con velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá activo, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en las primeras horas, aumentando a un 50% entre las 07:00 y las 13:00, y luego disminuyendo a un 5% hacia el final del día. Esto indica que, aunque hay posibilidades de tormenta, estas son más altas durante la mañana, lo que podría generar un ambiente algo inestable.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:51, el cielo seguirá cubierto, pero las condiciones climáticas tienden a estabilizarse, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15 grados. La noche se presentará fresca, con una humedad que podría aumentar nuevamente, creando un ambiente propicio para la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Moguer experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, posibilidad de lluvias escasas y un viento notablemente activo, especialmente durante la tarde. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día variable y lleven consigo un paraguas, especialmente en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.