El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Esto se traducirá en una sensación de pesadez en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 77% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de las 11:00 horas se inicie un leve incremento en la posibilidad de lluvia. Las probabilidades de precipitación son del 70% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance el día, con un pronóstico de lluvia moderada en las horas centrales.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Por último, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar, especialmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas serán más propicias.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a la vista, temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.