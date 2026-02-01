El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un cielo completamente cubierto en las horas posteriores. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 77% y el 90%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, podría dar lugar a una ligera precipitación, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se espera que la precipitación sea escasa, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por prendas que ofrezcan abrigo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar a lo largo del día.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y vientos moderados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que esta sea mínima. Los residentes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que el tiempo cambie a medida que avanza la jornada.

