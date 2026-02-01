El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las nubes dominarán el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura actual se sitúa en torno a los 12 grados, lo que es típico para esta época del año.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en una sensación térmica más fría de lo habitual, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta en las primeras horas de la tarde, con un 40% de probabilidad entre las 10:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, esta probabilidad se incrementa, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al atardecer.

La salida del sol está programada para las 08:27 y se pondrá a las 18:49, lo que nos brinda un día con aproximadamente 10 horas y 22 minutos de luz solar. A medida que el día avance, la bruma y las nubes podrían dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

