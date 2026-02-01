El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque permanecerá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 35% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan chubascos significativos que puedan interrumpir las actividades diarias.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para aquellos que realicen actividades deportivas o se desplacen en bicicleta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:47, momento en el cual el ambiente se tornará más fresco y la posibilidad de bruma aumentará, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el día en Mairena del Alcor se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas suaves pero una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y posiblemente húmedo, con la posibilidad de ligeras lluvias en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.