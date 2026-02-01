El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 10% en las primeras horas y aumentando a un 75% entre las 7 y las 13 horas. A lo largo del día, se prevén lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.3 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde. Estas lluvias serán intermitentes y no se espera que generen grandes inconvenientes, aunque es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 40% entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores alteraciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21 horas. El cielo seguirá cubierto, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar brumas en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un buen libro o una taza de café caliente. Si se sale, es aconsejable abrigarse bien y estar preparado para las posibles lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.