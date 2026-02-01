El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones nubosas y cubiertas en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 86% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos dispersos. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será escasa, por lo que no se anticipan grandes acumulaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones podrían ser propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad atmosférica que se espera.

En resumen, Lora del Río experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven consigo paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.