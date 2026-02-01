El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se prevé un tiempo variable en Linares, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 6 grados, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Linares experimenten algunas lluvias durante este periodo. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que generen acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento mantenga una dirección constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, aunque no se anticipan condiciones de tormenta severa.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, la mayoría de las precipitaciones se espera que sean ligeras y no representen un riesgo significativo.

En resumen, los habitantes de Linares deben prepararse para un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.