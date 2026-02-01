El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 3 de la madrugada, se prevé que la cobertura nubosa se acompañe de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas. Esta ligera precipitación se repetirá en las horas siguientes, aunque la intensidad será mínima.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 16 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, lo que sugiere un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 81% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 50% en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es más baja, con un 40% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de lluvia, las tormentas no son muy probables.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones climáticas severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.