El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 12 grados, lo que podría hacer que se sienta un ambiente algo frío, especialmente para aquellos que salgan temprano.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un tiempo menos agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a las probabilidades de lluvia que aumentan en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, podría haber algunas posibilidades de chubascos ligeros hacia la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes se desplacen al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas del día, aumentando a un 40% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, y luego disminuyendo nuevamente. Esto indica que, aunque el tiempo será mayormente estable, hay que estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable estar preparados para un posible cambio en el tiempo hacia la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.