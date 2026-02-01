El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco que irá calentándose ligeramente a medida que el sol avance en el cielo.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. Se prevé que el cielo se cubra completamente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los jienenses experimenten algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada es baja, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.3 mm en las horas más críticas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 74% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán alrededor de los 12 a 13 grados , lo que sugiere una noche fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los jienenses deben prepararse para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.