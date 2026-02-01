El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que la cobertura será total, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 14 grados a media mañana y subiendo ligeramente a 16 grados por la tarde. Este clima templado puede resultar agradable para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea moderada, con un 45% de posibilidades en las primeras horas y aumentando a un 75% hacia la tarde. Aunque las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con registros que podrían llegar a 0.1 mm, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las últimas horas del día, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como uno nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se decide salir, hacerlo preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.