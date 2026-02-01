El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 60% hasta las 19:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento. La velocidad del viento será más moderada por la mañana, con ráfagas de entre 5 y 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 81% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, por lo que es recomendable mantenerse hidratado.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y posibles lluvias. Las nubes altas también estarán presentes, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más variado.

En resumen, Huelva vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas agradables pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la debida precaución ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.