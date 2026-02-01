El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 25% en la mañana, aumentando a un 90% durante la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en la mañana y un 10% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay condiciones para lluvias, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, Dos Hermanas experimentará un día cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.