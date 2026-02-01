El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes se desplacen por la ciudad tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 25% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un aumento a un 80% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

La probabilidad de tormentas es también baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque no se pueden descartar completamente, las condiciones no son propicias para fenómenos severos.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que consideren llevar un abrigo ligero si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.