El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, con una ligera bruma que ha persistido en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantienen frescas, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se sitúa en torno al 86%. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas, con un 25% de probabilidad. Sin embargo, a medida que avance la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia podría ser intermitente, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, las tormentas no son un riesgo significativo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de bruma y lluvia ligera. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.