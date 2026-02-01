El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados por la tarde. Este ligero aumento en la temperatura podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 95% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán ligeras, con chubascos que podrían aparecer de manera intermitente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja en la mañana, pero podría aumentar a un 55% en la tarde, lo que sugiere que algunos de los chubascos podrían venir acompañados de actividad eléctrica. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

