El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la noche. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto más cálido durante la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 79% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Este nivel de humedad también puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 40% en las primeras horas y aumenta considerablemente hasta un 95% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este intervalo. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que se limiten a chubascos breves.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvias, no se anticipan tormentas severas. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta disminuirá, lo que permitirá que la tarde transcurra de manera más tranquila.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para el tiempo variable y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.