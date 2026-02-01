El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada, el estado del cielo ha sido descrito como "cubierto", y esta tendencia se mantendrá a lo largo de las horas. A partir de las 3 de la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 13 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 17 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo debido a la sensación térmica que podría ser más baja por la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 37 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se producirán en las horas centrales, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que estas rachas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un 80% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es baja, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 40% en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la franja horaria mencionada.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes estar preparados para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.