El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente nuboso, que se intensificará a muy nuboso y cubierto en las horas siguientes. Esta situación atmosférica se mantendrá durante gran parte del día, con una ligera posibilidad de bruma en algunos momentos.

En cuanto a la temperatura, se espera que las mínimas se mantengan en torno a los 10 grados durante la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 50% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 80% hasta las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Carmona deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance la tarde, se espera que el viento mantenga su intensidad, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

En resumen, el día en Carmona se presentará con un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.